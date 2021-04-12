KAREENA выпустила четыре клипа на ЕР «Твой потолок»

Участница украинского TikTok-дома KAREENA презентовала видеоработы на 4 трека мини-альбома «Твой потолок».

Фьюжн из стритстайла и студийных кадров, пленки и цифры в ее клипах отображают настроение молодой, смелой аудитории, которая ищет себя.

– Видео – это нереальная смесь sexy образов и крутого вижуала! – рассказала певица эксклюзивно Новому каналу. – В SLAM я открыла закулисье своих тинейджерских отношений. Видео «Твой потолок» передает вайб фильма «The Dancer»: события происходят в старом отеле, но с вычурными «люксовыми» луками. В Headshot я примерила образ аниме крошки… И, наконец, клип Shuttle – это взрывной микс стритстайла и студийной съемки.

Фанаты артистки, а это больше 220 тысяч в TikTok, поддержали певицу в соцсетях, повторяя ее трендовые танцы.



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