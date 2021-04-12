Элита 4 сезон: дата выхода и количество серий

Стриминговий сервис Netflix объявил дату выхода сериала «Элита» 4 сезон.

В Instagram платформы появилось видео, в котором нас знакомят с новыми героями и наконец сообщают дату выхода нового сезона. Ожидается, что сериал «Элита» 4 сезон выйдет 18 июня.

В четвертом сезоне в школе начнется новый семестр и появится новый директор школы – один из важнейших бизнесменов Европы, который привозит с собой жену и троих подростков, которые немедленно попадают во внеклассную драму.

К новой семьи персонажей, которую сыграли Диего Мартин, Пол Гранч, Карла Диас и Мартина Каридди, к четвертому сезону присоединится и Андрес Веленкосо. Также к своим ролям вернутся Мигеля Бернардо, Клаудию Салас, Джорджину Аморос, Ицана Ескамилу и Омара Аюсо.

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