Домашние животные: вышел короткометражный мультфильм от Sony Pictures

Sony Pictures Animation презентовали короткометражную анимацию «Домашние монстры» от франшизы «Монстры на каникулах»

Энергичный песик графа Дракулы очень скучает по своему хозяину, пока тот занимается важными делами отеля. Ведь все, что нужно пушистому любимцу — постоянное внимание владельца. Поэтому Дракула находит ему нового друга. Однако граф даже не подозревает, сколько шума наделают в его гостинице эти двое! Дивимося?

– А что, если бы наши любимые герои имели домашних животных? Вместе с командой мы решили пофантазировать о том, какие неожиданные и курьезные ситуации могли бы случиться с монстрами из Отеля Трансильвания, если бы у них были четверолапые друзья, — рассказали Дженнифер Клуска и Дерек Драймон, режиссеры короткометражки «Домашние монстры». — Представьте, что ваш золотистый ретривер ростом, как пяти этажное здание! Или чихуахуа дышит огнем! Мы получили невероятное количество положительных эмоций, работая над созданием персонажей анимации «Домашние монстры» и пытались сделать их настолько же смешными и странными, какими есть герои истории «Монстры на каникулах». Надеемся, зрителям понравится, и они с нетерпением будут ждать возвращения монстреозных животных в новом приключении «Монстры на каникулах: Трансформания»!

Смотрите яркое приключение «Монстры на каникулах: Трансформания» уже этим летом в кино!

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