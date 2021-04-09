В дом Меган Маркл и принца Гарри вызывали полицию девять раз

Герцогам Сассекским неспокойно живется в новых владениях в США

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри после переезда в Калифорнию пытаются особо не афишировать свою личную жизнь. Но о спокойствии паре приходится только мечтать. И сейчас речь идет не о надоедливых папарацци, а о простых излишне любознательных людях.

В американские СМИ попала информация о том, что за последние несколько месяцев в дом Меган Маркл и принца Гарри вызвали полицию девять раз! Данные подтвердили в офисе шерифа округа Санта-Барбара. Полиция выезжала по адресу герцогов Сассекских после срабатывания сигнализации.

Наибольшая активность пришлась на июль прошлого года. Тогда полицию вызвали четыре раза, а накануне Рождества на территорию дома Меган и Гарри проник незнакомец, которого задержали и отправили в тюрьму за незаконное проникновение. Последний раз полиция выезжала к королевской семье 16 февраля посреди ночи. Причина неизвестна.

Фото: Getty Images

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