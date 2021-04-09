Том Холланд превратится в Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната»

Селебрити примет участие в экранизации известного романа

Британский актер Том Холланд сыграет Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната». Об этом сообщает Deadline.

Сериал будет основан на популярном романе Дэниэла Киза «Таинственная история Билли Миллигана». Он рассказывает о мужчине с расстройством множественной личности. Разработкой проекта занимается Apple. Адаптированный сценарий сериала напишет Акива Голдсман. Известно, что экранная версия романа станет сериалом-антологией. И в дальнейшем будет рассказывать о людях с различными психическими заболеваниями.

Дата премьеры сериала «Переполненная комната» не сообщается.

Фото: Getty Images

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