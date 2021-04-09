Том Холланд превратится в Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната»
Селебрити примет участие в экранизации известного романа
Британский актер Том Холланд сыграет Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната». Об этом сообщает Deadline.
Сериал будет основан на популярном романе Дэниэла Киза «Таинственная история Билли Миллигана». Он рассказывает о мужчине с расстройством множественной личности. Разработкой проекта занимается Apple. Адаптированный сценарий сериала напишет Акива Голдсман. Известно, что экранная версия романа станет сериалом-антологией. И в дальнейшем будет рассказывать о людях с различными психическими заболеваниями.
Дата премьеры сериала «Переполненная комната» не сообщается.
Фото: Getty Images
Читай также:
Что происходит: В дом Меган Маркл и принца Гарри вызывали полицию девять раз
Тина Кароль поцеловала саму себя в новом клипе «Хороший парень»