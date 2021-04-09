Умер принц Филипп: факты о его жизни

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что утром ушел из жизни супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет, до своего столетия он не дожил два месяца. В память о принце Филиппе рассказываем 10 самых интересных фактов о члене королевской семьи.

10 самых интересных фактов о принце Филиппе:

Филипп отрекся от титула принца, чтобы жениться на тогда еще принцессе Елизавете. Дело в том, что герцог Эдинбургский родился в семье короля Греции, а потому от рождения имел титул принца. Но чтобы стать мужем Елизаветы II, ему пришлось отречься всех своих регалий. Перед женитьбой ему присвоили британские монаршие титулы. Герцог Эдинбургский мог бы стать королем. Он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Таким образом, у него даже больше королевской крови, чем у его жены, королевы Елизаветы II. Женившись на королеве, он вышел из линии престолонаследования. Как потомок королевы Виктории, Филипп имел отдаленные шансы на трон. Ради Елизаветы II принц Филипп отказался от своей веры и принял англиканство. Чтобы стать мужем представительницы монаршей семьи Великобритании, он был вынужден пойти на этот шаг. Герцог Эдинбургский получил титул принца лишь через десять лет после женитьбы. После заключения брака он получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. А вот принца ему подарила уже сама Елизавета в роли королевы. Принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой на свадьбе своей двоюродной сестры, греческой принцессы Марины и герцога Кентского. Филипп и Лилибет тогда были детьми. Считается, что Елизавета сразу влюбилась в своего прекрасного принца и уже никогда не рассматривала никого другого на роль будущего мужа. Кольцо для королевы Елизаветы II принц Филипп «сделал» из диадемы своей матери. А остаток диадемы превратился в браслет с бриллиантами, который он преподнес Елизавете в качестве свадебного подарка. В 1948 году, когда еще принцесса Елизавета рожала принца Чарльза, принц Филипп играл в сквош. А впервые увидев малыша, пошутил: «Почему он так похож на сливовый пудинг?» Принц Филипп был еще тем шутником. Но имел довольно специфическое чувство юмора, которым, бывало, вгонял в ступор собеседников. Герцог Эдинбургский не раз был признан одним из самых красивых мужчин в Великобритании. Принц Филипп даже в возрасте 90 лет, пока позволяло здоровье, ежедневно делал зарядку, которой научился во время службы в ВВС.

Фото: Getty Images

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