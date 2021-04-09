Умер принц Филипп: факты о его жизни

Принц Филипп: 10 интересных фактов о супруге королевы Елизаветы II
Сегодня, 9 апреля, стало известно, что утром ушел из жизни супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет, до своего столетия он не дожил два месяца. В память о принце Филиппе рассказываем 10 самых интересных фактов о члене королевской семьи.
10 самых интересных фактов о принце Филиппе:
- Филипп отрекся от титула принца, чтобы жениться на тогда еще принцессе Елизавете. Дело в том, что герцог Эдинбургский родился в семье короля Греции, а потому от рождения имел титул принца. Но чтобы стать мужем Елизаветы II, ему пришлось отречься всех своих регалий. Перед женитьбой ему присвоили британские монаршие титулы.
- Герцог Эдинбургский мог бы стать королем. Он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Таким образом, у него даже больше королевской крови, чем у его жены, королевы Елизаветы II. Женившись на королеве, он вышел из линии престолонаследования. Как потомок королевы Виктории, Филипп имел отдаленные шансы на трон.
- Ради Елизаветы II принц Филипп отказался от своей веры и принял англиканство. Чтобы стать мужем представительницы монаршей семьи Великобритании, он был вынужден пойти на этот шаг.
- Герцог Эдинбургский получил титул принца лишь через десять лет после женитьбы. После заключения брака он получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. А вот принца ему подарила уже сама Елизавета в роли королевы.
- Принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой на свадьбе своей двоюродной сестры, греческой принцессы Марины и герцога Кентского. Филипп и Лилибет тогда были детьми. Считается, что Елизавета сразу влюбилась в своего прекрасного принца и уже никогда не рассматривала никого другого на роль будущего мужа.
- Кольцо для королевы Елизаветы II принц Филипп «сделал» из диадемы своей матери. А остаток диадемы превратился в браслет с бриллиантами, который он преподнес Елизавете в качестве свадебного подарка.
- В 1948 году, когда еще принцесса Елизавета рожала принца Чарльза, принц Филипп играл в сквош. А впервые увидев малыша, пошутил: «Почему он так похож на сливовый пудинг?»
- Принц Филипп был еще тем шутником. Но имел довольно специфическое чувство юмора, которым, бывало, вгонял в ступор собеседников.
- Герцог Эдинбургский не раз был признан одним из самых красивых мужчин в Великобритании.
- Принц Филипп даже в возрасте 90 лет, пока позволяло здоровье, ежедневно делал зарядку, которой научился во время службы в ВВС.
Фото: Getty Images
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