«Там де ти»: новый мощный сингл от MOLFAR

Первый сингл сольного проекта фронтмена группы Mad Heads UA, Михаила Безушка получил название «Алхімія» и довольно успешно ворвался в украинское музыкальное пространство. И теперь MOLFAR готов представить свою вторую ласточку – «Там де ти». Новая композиция музыкально отличается от предыдущей, ведь сам музыкант неоднократно говорил, что любит экспериментировать с музыкальными стилями, поэтому в «Там де ти» вы можете услышать вкрапления хип-хоп мотивов. Но содержательно она продолжает линию сверхъестественной, сильной и страстной любви, которая толкает тебя на необычные для тебя подвиги.

«Там де ти» – песня про женскую магию, которой владеет каждая женщина, и способна свести с ума мужчин.

– «Там де ти» – песня про приворотные чувства. Она была написана мной на основе реальных событий, которые происходили со мной в прошлом году. Мне хотелось добавить в нее немного мистики и передать это через обряд приворота. Вышла такая история. Главный герой не находит себе места, даже во сне его преследуют демоны, которые показывают ложный путь к приворотной любви. Их разделяет расстояние, и на пути к ней он готов на все, лишь бы быть вместе. Герой даже не догадывается, что им овладели чары древнего приворотного ритуала, которые навела на него она, та к которой он так спешит… – рассказывает про свою новую композицию MOLFAR.

– Эта песня была написана под влиянием весьма болезненной любви и изнурительных отношений. Такое бывает, когда не можешь быть с человеком и без него не можешь быть одновременно. Возникало такое чувство, словно какая-то невидимая сила заставляет тебя любить именно этого человека. А написав песню, эти чувства растворяются в музыке, и становится легче найти ответы на все вопросы, – рассказывает MOLFAR. – Поскольку, песня «Там де ти» наполнена магией, очень важно создать такую ​​же атмосферу во время ее записи. Вместе с Алексеем Кривошеевым (ALEX NE ALEX) мы погрузились в правильный «vibe» и сама запись производилась в полумраке, чтобы ничего больше не отвлекало от самого процесса передачи эмоций. Именно в такой атмосфере и родились новые идеи этнических напевов, которые можно услышать в самой песне.

Напомним, что Михаил Безушко (он же MOLFAR) также является фронтменом известной украинской рок-группы «Mad Heads UA», и фанаты группы переживают, не помешает сольная карьера дальнейшей работе с известным коллективом.

– Конечно, для меня сегодня в приоритете будет сольная карьера, но сотрудничество с коллективом Mad Heads UA я буду продолжать, – успокоил поклонников исполнитель. – Мне интересно работать в разных стилях музыки, так я развиваюсь, как музыкант. Готовятся новые песни для обоих проектов, и поскольку я человек творческий, то работать с обоими проектами для меня в удовольствие. Многие артисты развиваются и работают в разных направлениях, и не только в разных музыкальных стилях и жанрах. Можно совмещать работу актера, музыканта, модели, художника, писателя, сценариста… Я знаю таких людей, это очень круто! Поэтому не вижу никаких проблем! Я пишу очень много разной музыки и не только для себя, мне очень интересно испытывать свой талант в различных проектах. А из глобальных планов на будущее, мечтаю создать еще и свой продюсерский центр.

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