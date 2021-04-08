Кого британцы хотят видеть на престоле?

Названо имя явного фаворита нации

В Великобритании провели новый опрос о том, кто должен занять королевский престол после королевы Елизаветы II. Результаты оказались неожиданными.

Как узнало агентство Deltapoll, абсолютным фаворитом граждан является принц Уильям. За него проголосовали 41% британцев. А вот за первого в очереди престолонаследника принца Чарльза проголосовало лишь 22% респондентов.

Вниманием не обошли и принца Гарри, который недавно сложил с себя обязанности старшего члена королевской семьи. Молодое поколение британцев, а именно 23% людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы видеть его во главе монархии. Также 41% хочет, чтобы королева Елизавета II правила страной столько, сколько позволит его здоровье. И только 14% британцев заявили, что Англия не нуждается монархии вовсе.

Фото: Getty Images

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