Какой будет свадьба Арианы Гранде?

В сети появились подробности предстоящей церемонии

Американская певица Ариана Гранде уже совсем скоро покинет ряды звездных холостячек и станет женой своего избранника Далтона Гомеса. Известно, что пара активно готовится к свадьбе, а потому время от времени в сети появляются новые подробности предстоящей церемонии.

Оказалось, что вероятнее всего, свадьба звезды пройдет в Калифорнии. А приглашенных гостей будет не так много, как можно было бы предположить.

– Они хотят очень скромную церемонию. Официально ничего не произойдет, пока не будет безопасно. Они одержимы друг другом и проводят вместе почти все время. Он безумно ее любит и делает ее по-настоящему счастливой. Все родные и друзья Арианы обожают его, – говорит источник Us Weekly.

Напомним, что Ариана Гранде и Далтон Гомес заявили о помолвке в декабре прошлого года. Тогда певица поделилась фотографиями с женихом, а на ее пальчике красовалось обручальное кольцо.

Фото: Getty Images

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