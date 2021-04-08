alyona alyona выпустила альбом Galas с участием исполнителей со всего мира

Артистка представила свою вторую пластинку

Украинская реперша alyona alyona наконец выпустила свой второй альбом под названием «Galas». В него вошли 15 треков, в частности, некоторые в колоборации с исполнителями из разных стран мира.

Из 15 треков – 11 коллабораций, три из которых записаны с украинскими артистами: «Заплутались» с участием Krut, «Глибина» с куплетом MONATIK и прошлогодний «Стержень», на который залетели Kalush, OTOY и куча независимых украинских рэперов. На других треках alyona alyona читает с мексиканкой Yoss Bones, с канадцем Dax и с австралийкой Sexton.

– Я очень рада, что познакомилась с таким количеством крутых музыкантов и вместе нам удалось создать столько композиций. Надеюсь, украинцам они помогут расширить свое сознание, открыть что-то новое, а для других стран – открыть Украину, – поделилась Alyona Alyona.

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