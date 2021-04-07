В Таиланде откроют первый тематический парк развлечений «Columbia Pictures’ Aquaverse»

Sony Pictures Entertainment и Amazan Falls откроют первый тематический парк развлечений «Columbia Pictures’ Aquaverse» в Таиланде. Об этом объявили представители компаний Sony Pictures Entertainment и Amazon Falls.

«Columbia Pictures’ Aquaverse» будет расположен на территории общей площадью почти 6 гектаров земли неподалеку от побережья приморского городка Банґсарай. Он находится в 20 минутах езды от курорта Паттайя и в 90 минутах от Бангкока.

Парк развлечений будет включать в себя восемь развлекательных зон для посетителей любого возраста, где их ждут разнообразные наземные и водные аттракционы, живые выступления, уникальные интерактивные декорации, тематические рестораны и специализированные сувенирные магазины. Аттракционы будут основаны на любимых фильмах киностудии, среди которых «Охотники за привидениями», «Джуманджи», «Плохие парни», «Люди в черном» и «Монстры на каникулах».

– Тематический парк развлечений «Columbia Pictures ‘Aquaverse» – это новый масштабный шаг в рамках глобальной стратегии Sony Pictures на пути к развитию и расширению индустрии развлечений посредством использования собственных мощных ресурсов мировых брендов в области кино и телевидения. Мы создаем возможности по всему миру, благодаря которым люди смогут лучше узнать нашу историю, – прокомментировал Джеффри Ґодсик, исполнительный вице-президент по управлению брендом и международными партнерствами в Sony Pictures Entertainment.

Открыть парк развлечений «Columbia Pictures’ Aquaverse» в Таиланде планируют в октябре 20201 года.

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