ONUKA победила на международном фестивале в Барселоне

Стало известно, что клип «ZENIT» получил престижную премию на ARFF Barcelona 2021

Радостной новостью на своей странице поделилась украинский дизайнер Леся Патока, которая создала образы для видео: «В этом мире все-таки есть справедливость! ZENIT ONUKA стал «Лучшим музыкальным видео» на международном кинофестивале Around International Film»

На своей странице в соцсетях команда проекта ONUKA поблагодарили всех, кто помогал в создании видео:

– Создавая этот клип, мы надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали «Лучшим музыкальным видео» на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021. Отдельная благодарность и любовь режиссеру MANEKEN и художнице по костюмам ЛесЕ Патоке, которая в этом видео сделала каждый образ не поповторимым. Все наряды были созданы из вторичных материалов, не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани – поэтому результат кажется еще более впечатляющим!

Напомним, что это не первая победа Zenit, в рамкам Jager Music Awards осенью 2020 клип уже получил премию «Видео года».

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