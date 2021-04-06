Кендалл Дженнер показала фото в купальнике

Сестра Ким Кардашьян продолжает вдохновлять подписчиков своей фигурой

Американская супермодель Кендалл Дженнер похвасталась своим подтянутым телом в своем Instagram. На днях звезда опубликовала пост, в котором показала, как проходит ее отдых от работы.

На фото Кендалл Дженнер появилась в крошечном бикини кремового оттенка на террасе дома. Казалось бы, что это очередное непринужденное фото красавицы, но ковбойские замшевые сапоги наталкивают на мысли о тщательной подготовке к фотосета. Как бы там ни было, но выглядит Кендеалл настоящей секс-бомбой. Только посмотрите на эти длинные ноги и стальной пресс!

Фото: Getty Images

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