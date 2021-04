HBO устроит масштабное празднование юбилея Игры престолов

Все виртуальные «гуляния» продлятся целый месяц

Телекомпания HBO напомнила всем фанатам сериала «Игра престолов», что вскоре культовому проекту исполняется десять лет. Поэтому руководство решило отметим это событие различными активностями в течение целого месяца. Все это назвали Железной годовщиной! Об этом сообщает издание Variety.

Планируется, что на канале HBO Max будет представлена ​​интерактивная информационная страница «Игры престолов», а также марафон всех эпизодов первого сезона – MaraThrone (МараТрон), который стартует 10 апреля на канале HBO2. Все деньги, собранные от марафона, будут переданы на благотворительность.

