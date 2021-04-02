Об Эми Уайнхаус снимут документалку

BBC стремится почтить память звезды

Британский телеканал BBC собирается снять документальный фильм о певице Эми Уайнхаус, которая ушла из жизни в возрасте 27 лет в июле 2011 года. Документалка будет приурочена к десятилетию со дня смерти артистки и покажет, какой была селебрити.

Документальный фильм будет называться «Эми Уайнхаус: 10 лет спустя». В его разработке примет участие мать звезды Дженис, которая и расскажет о жизни и творчестве дочери.

«Я не думаю, что мир знал настоящую Эми, которую я воспитала. Я с нетерпением жду возможности предложить зрителем более глубокое понимание настоящей Эми», – рассказала Дженис Уайнхаус.

Как сообщает издание CNN, Дженис Уайнхаус спешит закончить документалку том, что у него развивается рассеянный склероз, который может стереть из ее памяти все воспоминания о дочери.

Планируется, что документальный фильм «Эми Уайнхаус: 10 лет спустя» выйдет в эфир телеканала BBC Two в конце этого года.

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