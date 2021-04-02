Тіна Кароль – Красиво: слухати онлайн альбом

«Не Скандалом» единственным: Тина Кароль выпустила новый альбом «Красиво»
Украинская певица Тина Кароль презентовала свой новый альбом под названием «Красиво».
В альбом «Красиво» вошла семь новых песен поп-дивы, в том числе и последний хит «Скандал». Этой пластинкой Тина Кароль представила свое новое звучание со свежим дыханием электронной музыки. Основными характеристиками новой пластинки является ненавязчивый поп-мотив, смешанный с эстетикой конца восьмидесятых и начала девяностых.
Как отметила сама певица, источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.
«Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви», – подчеркнула Тина Кароль.
Слухати альбом Тіна Кароль – Красиво кипить онлайн:
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