Тіна Кароль – Красиво: слухати онлайн альбом

Украинская певица Тина Кароль презентовала свой новый альбом под названием «Красиво».

В альбом «Красиво» вошла семь новых песен поп-дивы, в том числе и последний хит «Скандал». Этой пластинкой Тина Кароль представила свое новое звучание со свежим дыханием электронной музыки. Основными характеристиками новой пластинки является ненавязчивый поп-мотив, смешанный с эстетикой конца восьмидесятых и начала девяностых.

Как отметила сама певица, источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.

«Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви», – подчеркнула Тина Кароль.

Слухати альбом Тіна Кароль – Красиво кипить онлайн:

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