Кого из королевской семьи Меган и Гарри в интервью обвинили в расизме?

Тайну раскрыл королевский биограф

Шум от интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри никак не утихает. На этот раз общественность шокировали, назвав имя члена королевской семьи Великобритании, который интересовался цветом кожи будущего ребенка герцогов Сассекских. В своем интервью Меган и Гарри четко дали понять, что Букингемский дворец сильно волновало, насколько темной будет кожа Арчи, и что такие разговоры они считают расистскими.

Как утверждает королевский эксперт и биограф Колин Кэмпбелл, Арчи действительно интересовался некоторые из королевской семьи, и была это дочь Ее Величества – принцесса Анна. Но как утверждает Колин, ничего расистского в комментариях Анны не было. По мнению принцессы, появление мальчика имела «катастрофические последствия» обусловлены тем, что он будет иметь ненадлежащий уровень воспитания и не тот характер, который привык иметь королевская семья.

«Принцесса Анна была встревожена вовсе не из-за цвета кожи Меган, а из-за ее нежелания и неспособности уважать чужие традиции и культурные различия», – утверждает королевский биограф.

Оказалось, что принцесса Анна была одной из тех, кто всячески убеждал Гарри жениться на Меган. Мол, она не сможет в полной мере выполнять обязанности старших членов королевской семьи.

Фото: Getty Images

Читай также:

Джиджи Хадид и Зейн Малик тайно поженились

Цена образования: Сколько стоит обучение сына Тины Кароль?