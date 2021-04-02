Белла Хадид показала себя топлес (ФОТО)

Селебрити гордо похвасталась своими формами

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала соблазнительные стильные фото и видео с онлайн-показа весенне-осенней коллекции бренда Mugler в своем Instagram. На подиуме звезда появилась топлесс!

24-летняя Белла Хадид шокировала всех своим чрезвычайно смелым образом, который для нее создал бренд Mugler. На подиум девушка вышла в черных колготках, мини-юбки и прозрачном топе с блестками. Через топ просвечивались подтянутая упругая грудь модели. Все выглядело очень эстетично!

«Эти глаза, детка … Они никогда не врут», – подписала пост Белла Хадид.

Фото: Getty Images

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