Спирит: Дикий мустанг: официальный трейлер мультфильма

Главным саундтреком анимации стала обновленная версия сингла «Wildest Dreams» Тейлор Свифт.

Вначале лета в Украине начнется прокат мультфильма «Спирит: Дикий мустанг», производства DreamWorks. В основе сюжета история девочки Лаки. В детстве она Потеря маму, которая прославилась как лучшая Всадница и приборкувачка лошадей. И Лаки удалась в нее. Согласно девушка переезжает в маленький городок, где встречает дикого мустанга Спирита. Так начинается история большой дружбы и особливои миссии – возвращение лошади, который давно стал другом, в родной табун.

«Спирит: Дикий мустанг» – это новая глава анимации «Спирит: Душа прерий» 2002 года. Специально к премьере обладательница Грэмми Тейлор Свифт выпустила обновление версию своего Хита 2014 «Wildest Dreams». Этот трек стал главным синглом мультфильма.

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