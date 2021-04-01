Мої думки тихі 2: смотреть официальный трейлер

Украинская комедия «Мої думки тихі» получит продолжение! Авторы ленты уже опубликовали трейлер нового фильма.

Мої думки тихі 2 – смотреть трейлер онлайн:

– Первая часть буквально провоцировала нас на продолжение этой истории. Мы сознательно не делали клиффхэнгер, но понимали, что история может получить естественное продолжение. Наш фильм называли «первой смешной украинский комедией, а сейчас мы хотим снять первый хороший украинский сиквел, – комментирует режиссер Антонио Лукич.

По сюжету, от последних событий в фильме прошло несколько лет. Вадим живет «нормальной жизнью» – он нашел себе работу, девушку и даже квартиру. У него все прекрасно, пока мама не приезжает из Бельгии лечить зубы. Кто бы мог подумать, но стоматологический туризм матери становится не только настоящим испытанием для молодой пары, но и поводом к раскрытию страшных тайн семейства Ротт … Мать не смогла отпустить его в Канаду – сможет ли она отпустить его во взрослую жизнь?

Режиссером и сценаристом проекту выступил Антонио Лукич. Съемки проходили в Киеве. К своим ролям вернулись Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Невесту главного героя будет играть студентка КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого Каролина Мруга.

Дата премьеры фильма «Мої думки тихі 2» пока неизвестно. В трейлере отмечается, что продолжение комедии выйдет в прокат «скоро, насколько это возможно», учитывая карантин и пандемии.

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