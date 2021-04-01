Джиджи Хадид и Зейн Малик тайно поженились

Такие слухи поползли в западных СМИ

Американская модель Джиджи Хадид и британский певец Зейн Малик наконец поженились! По крайней мере, такой новостной бум подняли американские журналисты. А спровоцировала их партнерша Зейна по дуэту To Begin Again Ингрид Майклсон в прямом эфире в Instagram.

«Зейн делает того, чего не хочет. И то, что он выполнил эту песню, – очень лесть для меня. Он самодостаточный человек, а теперь еще и женат, у него есть ребенок», – рассказала Ингрид Майклсон в своем Instagram.

Правда ли это, до сих пор остается неясным. Сами Джиджи Хадид и Зейн Малик слухи никак не комментируют.

Фото: Getty Images

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