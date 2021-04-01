Дима Монатик (MONATIK): досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Дима MONATIK (Монатик)

Карьера: певец, танцор, саундпродюсер

Дата рождения: 1 апреля 1986 года

Семейное положение: женат (жена – Ирина Демичева), воспитывает двух сыновей – Платона и Даниила

Дима Монатик – украинский мультиартист, который завоевал популярность своими танцевальными треками и позитивным настроем. Сейчас его имя известно по всей Украине и далеко за ее пределами. Пройдя нелегкий путь в борьбе за свое место в украинском шоу-бизнесе, он не сбавляет оборотов и создает коллаборации с топовыми звездами, а его песни звучат на всех радиостанциях страны.

Детство

Дима Монатик родился 1 апреля 1986 в городе Луцк в обычной семье. Его отец трудился на заводе, где собирал моторы для самолетов, а на другой работе мужчина занимался производством поролона. Мама Димы работала секретаршей в горисполкоме. Позже они основали собственный малый бизнес.

Впервые тяга к танцу у Монатика проявилась, когда он учился в восьмом классе. Тогда в центре Луцка он увидел мини-шоу местных брейкдансеров. Дима выразил желание танцевать, а вскоре начал выступать в коллективе DBS Crew, с которым гастролировал по стране.

Образование

Несмотря на творческие задатки и любовь к танцам и пению, Дима Монатик решил получить юридическое образование. Родителям очень хотелось, чтобы у сына была серьезная профессия, а творческие порывы оставались любимым хобби. Поэтому в 2003 году Дима поступил в Межрегиональную академию управления персоналом на юридический факультет.

Карьера

Не все знают, но путь Монатика как певца начался с кастинга второго сезона шоу «Фабрика звезд», которое снимал Новый канал. Но тогда Диме чего-то не хватило, чтобы пройти в проект. Но ему повезло в другом. На кастинге его заметила певица Наталья Могилевская и взяла в свой в балет. В 2018 году Монатик переехал в Киев.

Некоторое время будущий мультиартист танцевал у Могилевской, а потом устроился в Киевскую танцевальную школу-студию Turbo. Танцуя, Дима не забывал развивать свой музыкальный талант. Он даже собрал коллектив под названием Monatique.

«Танцюють всі!»

В 2010 году Монатик решил попробовать силы на танцевальном шоу «Танцюють всі!» Он попал в сотню лучших, которые отправились в Ялту, а затем и в тридцатку топовых танцовщиков сезона. Но дальше ему пройти не удалось.

«Х-Фактор»

Далее Дима сделал ставку на свой голос и пришел спеть на талант-шоу «Х-Фактор». Там его ждали новые испытания, ведь Игорь Кондратюк сказал Монатику «нет», а рэпер Серега с уверенностью заявил, что блистать он не будет, но все же пропустил в следующий тур. Как бы там ни было, но своим талантом и упорным трудом Дима доказал, что судья ошибся.

Сольная карьера

В 2011 году Дима Монатик заявил о себе как о сольном артисте, дебютным клипом «ТайУлетаю». Впечатляющим стал не только сингл, но и тот факт, что видео было записано на мобильный телефон. После этого Монатик показал себя и как автор песен. Он написал для Светланы Лободы трек «40 градусов», который стал лидером национального хит-парада. После такого успеха он начал творить и для других артистов, среди которых Ева Бушмина, Анна Седокова, Алина Гросу, Дима Билан и Серега. В то же время Монатик не забывал о себе – он создал концертную программу «Сейчас», с которой и начал гастрольный тур по Украине.

В 2015-м вышел альбом «Саундтрек сегоднешнего дня (С. С. Д.)», а в 2016-м – «Звучит». В том же году артист представил клип на разрывной трек «Мокрая» совместно с группой Quest Pistols Show. После такого хита Дима Монатик начал все больше творить и выпускать новые хиты, среди которых «Улыбаясь» и «Кружит». Англоязычную версию последнего он даже исполнил на «Евровидении-2017», которое проходило в Киеве.

В 2017 году Дима Монатик выпустил яркий видеоклип на танцевальный трек «УВЛИУВТ». А в 2018 году певец стал лучшим исполнителем года на премии YUNA. Затем артист выпустил песню «Теперь давай танцуй». После чего он отправился в тур по Америке и Канаде, представив на суд зрителей концертную программу Vitamin D. Летом того же года Монатик представил зажигательный дуэт с Надей Дорофеевой – клип и песню «Глубоко».

Уже в 2019 году певец релизнув новый альбом под названием «LOVE IT ритм», в который вошло 20 новых треков. Летом того же года Дима Монатик впервые собрал «Олимпийский» в Киеве для своего концерта.

В конце февраля 2020 артист презентовал новый клип на песню «Сильно». А 3 сентября Дима Монатик порадовал сеть и своих фанатов невероятным мюзиклом «РИТМ», в котором принял участие едва ли не весь украинский шоубиз.

Телевизионные проекты

«Голос. Діти»

В 2016 году Дима Монатик занял судейское кресло на проекте «Голос. Діти», где два сезона помогал раскрываться юным талантам. В третьем сезоне его подопечный Владислав Феничка занял второе место в шоу. А в четвертом артист помог победить Данелии Тулешовой.

«Танці з зірками»

Осенью 2017 года мультиартист стал судьей шоу «Танці з зірками». Как признавались создатели шоу, они предлагали Диме стать участником, но тот отказался. Терять Монатика-танцора не хотели, а потому сделали его судьей. Он запомнился своей искренностью и дружелюбием к участникам проекта. Два сезона Дима Монатик оценивал танцы своих звездных коллег, а дальше появлялся в качестве приглашенного судьи и певца.

«Голос країни»

В 2019 году талантливый Дима Монатик добрался и до судейского кресла взрослого «Голосу країни». Вместе с Даном Баланом, Тиной Кароль и Потапом он искал тот самый неповторимый голос, который должна была услышать вся Украина. Тогда подопечная певца Виктория Олейник заняла четвертое место.

Личная жизнь

Личную жизнь Дима Монатик скрывал, как мог, долгие годы. Но в 2015 году поползли слухи, что артист все-таки не холостяк. Более того, оказалось, что он женат и стал отцом. Правда случайно раскрылась через солистку группы The Hardkiss Юлию Санину. После родов она выложила фото с малышом и поздравила всех звездных коллег, которые стали родителями в 2015 году. Среди них было имя и Димы Монатика.

Впервые открыто о своей семье Монатик заговорил только в 2017 году, когда дал большое интервью журналу VIVA! В нем певец рассказал, что вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает уже двоих сыновей – Платона и Данила. Своих детей Монатик время от времени показывает в своем Instagram, но только со спины. Он стремится оставить личную жизнь приватной. Однако никогда не стесняется выражать чувства к жене Ирине и сыновьям, каждый раз благодаря их за любовь и поддержку.

ТОП-3 факта о Диме Монатике:

Рост артиста – 164 см. Монатик – настоящая фамилия певца. Из-за нее в детстве Диму всячески дразнили, например, называли Монатиком-лунатиком. Дима Монатик – большой фанат компьютерных игр. По словам артиста, они помогают ему снимать стресс и напряжение при плотном рабочем графике.

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