Рассказ служанки 4 сезон: смотреть официальный трейлер

Борьба против тоталитарного режима в трейлере четвертого сезона «Сказания служанки»
Стриминговий сервис Hulu представил трейлер четвертого сезона сериала «Сказание служанки», где главную роль исполняет Элизабет Мосс.
Рассказ служанки 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:
В новом сезоне главная героиня Джун продолжает бороться с тоталитарным режимом Глаада. И помогают ей в этой борьбе верные товарищи – Джанин, которая сбежала в Канаду Мойра, а также любовник главной героини Ник. Они будут пытаться спасти Джун, но «некоторые женщины не хотят быть спасенными».
«Я обещала себе, что они будут страдать так, как страдали мы», – говорит в трейлере бывшая служанка.
Премьера сериала «Сказание служанки» четвертый сезон запланирована на 27 апреля 2021 года.
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