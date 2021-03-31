Рассказ служанки 4 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Hulu представил трейлер четвертого сезона сериала «Сказание служанки», где главную роль исполняет Элизабет Мосс.

Рассказ служанки 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:

В новом сезоне главная героиня Джун продолжает бороться с тоталитарным режимом Глаада. И помогают ей в этой борьбе верные товарищи – Джанин, которая сбежала в Канаду Мойра, а также любовник главной героини Ник. Они будут пытаться спасти Джун, но «некоторые женщины не хотят быть спасенными».

«Я обещала себе, что они будут страдать так, как страдали мы», – говорит в трейлере бывшая служанка.

Премьера сериала «Сказание служанки» четвертый сезон запланирована на 27 апреля 2021 года.

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