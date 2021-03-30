Гнев человеческий: смотреть официальный трейлер

Студия MGM опубликовала первый трейлер «Гнев человеческий» ( «Wrath of Man»).

Гнев человеческий – смотреть трейлер онлайн:

Картина расскажет о загадочном и холодного виду героя по имени Эйч, внутри которого на самом деле пылает жажда правосудия. В поисках виновных в смерти сына он проникает в инкассаторскую компанию, после чего начинается запутанная игра, где «у каждого своя роль, но все оказываются под подозрением».

Главную роль в фильме исполнил актер Джейсон Стэтхэм, а режиссером стал Гай Ричи. Также в картине снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Холт МакКаллани, Эдди Марсан и Лаз Алонсо.

Премьера фильма «Гнев человеческий» запланирована на 22 апреля.

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