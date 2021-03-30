Врывается в издательство: Дрю Бэрримор запускает лайфстайл-журнал
Первый выпуск можно будет приобрести уже летом
Американская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор запускает собственный лайфстайл-журнал. Называться он будет Drew. Выходить журнал раз в три месяца, а его цена составит 9,99 долларов.
– Я завешивала стены в моей комнате страницами из журналов с тех пор, как мне было десять. Я всегда любила журналы через бумаги и опыта, который они дают. Журналы – огромная часть моей жизни и большой источник вдохновения для всего, что я делаю, – рассказала Бэрримор
Проект реализуется в сотрудничестве с немецким медиахолдингом Bauer Media Group. Drew станет продолжением других проектов Бэрримор – телешоу на канале CBS, бьюти-бренда Flower Beauty, марки товаров для кухни Beautiful by Drew Barrymore. В своем журнале Дрю Бэрримор рассказывать о красоте, путешествиях и пищу. Главным редактором издания станет Кристал Мирс, а исполнительным редактор – Кристи Дорамус.
Фото: Getty Images
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