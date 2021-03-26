TamerlanAlena – Святая вода. Премьера клипа

Артисты сняли короткометражный «фильм», в котором показаны три сюжетные линии жизненных взлетов и падений, знакомые каждому из нас.

Видео на песню «Святая вода» записывали в двух городах-миллионниках Украины – Киеве и Харькове. Режиссером видеоработы выступил Алексей Островой. Специально для клипа была приглашена художница, которая в реальном времени рисовала обложку трека на холсте, размером 3 на 4 метра. В процессе съемок на артистов вылили более 200 литров воды с распылителя.

– Передать идею и смысл клипа мы решили именно стихией воды, потому что она и является ключевым символом нашей песни, – эксклюзивно для Нового канала рассказал дуэт TamerlanAlena. – За несколько дней до съемочного дня в Киеве ради одной сцены мы создали специальную конструкцию с распылителем в студии. Нужно было ее протестировать и посмотреть, как все будет выглядеть в кадре. Для нас это было некой авантюрой, ведь двигаться в одежде под музыку в то время, как на тебя сверху льется вода, достаточно непросто. Тем не менее, мы получили удовольствие от съемки и существенно не ощутили дискомфорта.

Давайте посмотрим на результат:

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