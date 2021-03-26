LAUD выпустил новый сингл «Посейдон». Слушаем!

26 марта, на всех цифровых платформах выходит новый сингл известного украинского певца LAUD «Посейдон». Автором музыки и слов выступил музыкант и саундпродюсер Дмитрий Нечепуренко aka DredLock, ранее работавший с LAUD над его хитом «Грязные Танцы».

– «Посейдон» – уже вторая наша работа с Димой DredLock. Мне очень легко с ним, у нас то редкое взаимопонимание, к которому стремятся в совместном творчестве все музыканты.

Как и большинство моих песен, эта композиция о сложностях любви и отношений. Мы использовали имя древнегреческого бога подводного мира, чтобы описать глубину и противоречивость чувств, когда тебя с одной стороны переполняет нежность и ты не можешь оторваться от человека, а с другой – взрывные темпераменты не дают вам быть вместе, – рассказывает о новой работе LAUD.

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– Когда я пишу песню, всё начинается с музыки – она задает первоначальное настроение. Слова появляются потом, когда звуки рождают в твоем воображении определенные образы. Так вырисовывается история, в случае с песней “Посейдон” слегка сюрреалистическая. Она о вспышках эмоций, проявлении чувств, о полном погружении в состояние, в котором одновременно переплетены любовь и ненависть. Так как я автор и саундпродюсер песни, во время записи я был очень придирчив к деталям, особен но к манере исполнения. Но LAUD большой талант и настоящий профи, все мои идеи схватывал на лету. Приятно работать с артистом, который понимает тебя с полуслова и не боится экспериментировать, – делится впечатлениями DredLock.

Напоминаем, в июне 2020-го LAUD выпустил дэнс-видео на композицию «Грязные Танцы», в котором приняли участие известная танцовщица и Инста-блогер M.A.M.A.S.I.T.A (Мария Скорченко), а также Татьяна Иванченко и Катерина Белявская. На данный момент видео набрало более 1,4 миллиона просмотров.

Также весной 2020-го во время первого локдауна, связанного с пандемией Covid-19, LAUD выпустил серию роликов с кавер-версиями мировых поп-хитов с такими известными украинскими артистами, как Alina Pash, Никита Ломакин, экс-солистка группы YUKO Юля Юрина, Маша Краш и победительница Евровидения Джамала. На данный момент общее количество просмотров видео на его официальном YouTube-канале перевалило за 9 миллионов.

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