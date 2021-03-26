Новый каналG.spaceШОУМАНИЯLAUD выпустил новый сингл «Посейдон». Слушаем!

LAUD выпустил новый сингл «Посейдон». Слушаем!

LAUD выпустил новый сингл «Посейдон». Слушаем!

26 марта, на всех цифровых платформах выходит новый сингл известного украинского певца LAUD «Посейдон». Автором музыки и слов выступил музыкант и саундпродюсер Дмитрий Нечепуренко aka DredLock, ранее работавший с LAUD над его хитом «Грязные Танцы». 

– «Посейдон» – уже вторая наша работа с Димой DredLock. Мне очень легко с ним, у нас то редкое взаимопонимание, к которому стремятся в совместном творчестве все музыканты.

Как и большинство моих песен, эта композиция о сложностях любви и отношений. Мы использовали имя древнегреческого бога подводного мира, чтобы описать глубину и противоречивость чувств, когда тебя с одной стороны переполняет нежность и ты не можешь оторваться от человека, а с другой – взрывные темпераменты не дают вам быть вместе, – рассказывает о новой работе LAUD.

Читай также: Макс Барских объявил дату концерта в Киеве 

– Когда я пишу песню, всё начинается с музыки – она задает первоначальное настроение. Слова появляются потом, когда звуки рождают в твоем воображении определенные образы. Так вырисовывается история, в случае с песней “Посейдон” слегка сюрреалистическая. Она о вспышках эмоций, проявлении чувств, о полном погружении в состояние, в котором одновременно переплетены любовь и ненависть. Так как я автор и саундпродюсер песни, во время записи я был очень придирчив к деталям, особен но к манере исполнения. Но LAUD большой талант и настоящий профи, все мои идеи схватывал на лету.  Приятно работать с артистом, который понимает тебя с полуслова и не боится экспериментировать, – делится впечатлениями DredLock. 

Напоминаем, в июне 2020-го LAUD выпустил дэнс-видео на композицию «Грязные Танцы», в котором приняли участие известная танцовщица и Инста-блогер M.A.M.A.S.I.T.A (Мария Скорченко), а также Татьяна Иванченко и Катерина Белявская. На данный момент видео набрало более 1,4 миллиона просмотров.

Также весной 2020-го во время первого локдауна, связанного с пандемией Covid-19, LAUD выпустил серию роликов с кавер-версиями мировых поп-хитов с такими известными украинскими артистами, как Alina Pash, Никита Ломакин, экс-солистка группы YUKO Юля Юрина, Маша Краш и победительница Евровидения Джамала. На данный момент общее количество просмотров видео на его официальном YouTube-канале перевалило за 9 миллионов.

В тему:

Совершенно другая: Слава Каминская представила первый сольный трек «911»

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания