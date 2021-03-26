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26 марта
Эмма Стоун впервые стала мамой
Звезда скрывает подробности частной жизни
Голливудская актриса Эмма Стоун родила первенца для своего мужа Дэйва Маккэри. По крайней мере, об этом пишут все американские СМИ.
Как выяснили журналисты, селебрити стала мамой 13 марта. Однако, кто именно родился у Эммы Стоун – мальчик или девочка – не сообщается. А потому и имя ребенка не раскрывают.
Сходит, что официального подтверждения от супругов Эммы Стоун и Дэйва Маккэри придется ждать долго. Ведь пара не разглашает подробности из своей личной жизни. Они даже свой роман скрывали довольно долго, а свадьбу сыграли тайно.
Фото: Getty Images
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