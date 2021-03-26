Джессика Альба ушла из кино

Селебрити официально объявила о выходе из киноиндустрии

Американская актриса Джессика Альба официально заявила о завершении карьеры актрисы.

Оказалось, что такое решение звезда приняла после рождения дочери Онор в 2008 году. В общем Альба является мамой двух дочерей и сына.

Уйти из киноиндустрии Джессика Альба решила на пике актерской карьеры. Объясняет она это тем, что после появления крохи в ней что-то изменилось. Она захотела каждую свободную минутку проводить с ней, а вот вернуться к делу, которым занималась раньше, желание у нее так и не возникло.

Джессика Альба занимается материнством и бизнесом. В 2012 году звезда основала компанию The Honest Company, которая производит экологически чистые детские продукты и косметику.

Фото: Getty Images

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