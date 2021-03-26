Дженнифер Энистон вернулась к своему бывшему

Фанаты звезды провели свое розлидування

Ходят слухи, что актриса Дженнифер Энистон снова сошлась со своим экс-возлюбленным. Если вы надеялись, что это Брэд Питт, вынуждены вас огорчит. На этот раз воссоединении заподозрили певца Джона Майера.

Информация о том, что Дженнифер Энистон и Джон Майер начали встречаться снова после того, как фанаты звезды «Друзей» провели свое расследование в социальных сетях. Читатели заметили, что певец появился в TikTik-анонсе своей новой пластинки в компании любимой собачки Дженнифер.

Неужели это правда, и Дженнифер Энистон и Джон Майер снова счастливы вместе?

Фото: Getty Images

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