О Меган Маркл и принце Гарри снимут третий фильм

Сюжет сосредоточится на выходе пары из королевской семьи

Киносеть Lifetime анонсировала новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл. Известно, что он будет называться «Гарри и Меган: Побег из дворца» (Harry & Meghan: Escaping the Palace). Он станет третьим в франшизе о королевскую чету.

Сюжет фильма покажет, что такого произошло во дворце, что заставило Гарри и Меган составить королевские обязанности и переехать в США. В кинокартине также затронут тему отношений принца Гарри с принцем Уильямом и принцем Чарльзом.

Кто именно выполнит сыграет Меган Маркл и принца Гарри на этот раз пока неизвестно. Сейчас идет кастинг на роли супругов. В производство фильм запустят уже этой весной.

Премьера фильма «Гарри и Меган: Побег из дворца» запланирована на этот год.

Фото: Getty Images

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