Дженнифер Лопес появилась без обручального кольца на фотосессии. Что происходит в ее отношениях с Алексом Родригесом?

Инсайдеры отмечают значительный прогресс в отношениях пары

Недавно в американских СМИ появились слухи о том, что Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес расстались. И причиной тому назвали подозрения в измене любимого звезды. Но через некоторое время селебрити сами опровергли все слухи, назвав информацию о расставании преждевременной. Мол, сейчас Джей Ло и Алекс Родригес переживают сложный период в отношениях и ходят на терапию.

Как бы там ни было, но на днях Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фотосессии новой коллекции обуви, которую она разработала для бренда DSW. На новых кадрах, опубликованных в Instagram, Джей Ло позирует без обручального кольца на пальчике.

Однако, говорить о расставании еще рано. Ведь, как сообщают инсайдеры издания Eonline, «дела между ними двумя движутся в правильном направлении». Другой источник отмечает: «Они оба поняли, что проводить много времени порознь не было полезно. В своем графике он имел возможность уехать и быть с ней, и это то, чего они оба хотели ».

Фото: Getty Images

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