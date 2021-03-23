Звезда «Бриджертон» Фиби Дайневор встречается с бывшим Арианы Гранде

Папарацци начали замечать селебрити вместе все чаще

Сериал «Бриджертон» стал настоящим хитом на Netflix, а потому обратил большое внимание на исполнителей главных ролей Фиби Дайневор и реггей-Жана Пейджа. Фанатов проекта интересовало, не встречается сериальная пара в жизни. Как оказалось недавно, об этом звездный роман можно забыть, ведь Фиби Дайневор начала встречаться с бывшим Арианы Гранде.

Американские СМИ подозревают, что у звезды «Бриджертон» завязались отношения с комиком и сценаристом Питом Дэвидсоном. Такие выводы журналисты сделали после того, как пару раз замечали вместе в Нью-Йорке. Последним доводом стала информация о том, что Пит получил от Дафны предложение накалять в ее доме в Великобритании и он согласился.

«Пит настоящий волшебник и общий язык с Фиби. Они наслаждались обществом друг друга, хотя и были знакомы недавно. Тот факт, что он прилетел в Великобританию, показывает, насколько он заинтересован », – поделился инсайдер.

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