Коллекции Жана Грицфельдта легли в основу фешн-фильма CODE:KYЇV

Сегодня на YouTube состоялась премьера fashion-фильма CODE:KYЇV, творческой коллаборации режиссера Тараса Голубкова и дизайнера Жана Грицфельдта. Фильм является срезом всего творческого пути Жана Грицфельдта и переосмыслением его коллекций сквозь эстетику булгаковского Киева.

CODE:KYЇV – это мистическая фэшн новелла, которая соединяет в себе винтажную стилистику Киева 30-х годов и высокую моду. Фильм раскрывает культурный код города, с его литераторами, историей, эстетикой и мистическими событиями.

Героями fashion-фильма стали писатели, которые когда-то жили и творили в столице: Булгаков, Шевченко и Гоголь. А в кадрах можно будет заметить такие локации как: Национальный художественный музей, музей Булгакова, Андреевский спуск.

– Во время учебы в издательско-полиграфическом институте я много рисовал этот город на планерах: Лавра, Софиевский собор, подольские улицы, Дом с химерами Городецкого, зарисовки людей в парках. Комок этой энергии остался во мне и я всегда хотел говорить про этот город таким, каким я его знаю. Не в постсоветской стилистике, которую мы часто видим в западных клипах, а в контексте винтажной городской жизни 30-х годов, его архитектуры и эстетики. О том Киеве, в котором Гумилев сделал предложение Анне Ахматовой, в котором задолго до этого творил Шевченко и в котором живем и создаем сегодня мы с вами, – прокомментировал режиссер Тарас Голубков, известный по работам для Monatik, Zivert, Melovin и Артема Пивоварова.

В фешн новелле также снялся экс-генеральный продюсер Нового канала Алексей Гладушевский (сегодня креативный продюсер Starlight Original Content), который исполнил роль Тараса Шевченко. А продакшеном занималась команда Inakshe Studio. Автором саундтрека к фильму стал музыкант Mazhora.

– Видео продолжает историю, показанную в моей коллекции Love Kyiv. В ней я говорю о Киеве и о людях, которые здесь живут. CODE:KYЇV — не просто кампейн. Это fashion-фильм о моем пути как дизайнера в контексте эстетики родного города, его мест силы, событий и значимых личностей, — прокомментировал Жан Грицфельдт.

Фото – Denis Rayneeed

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