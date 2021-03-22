В марте 2021 украинцев ждет аж 9 выходных дней! А так много выходных у нас благодаря Международному женскому дню.

В этом году март, как и февраль, называют идеальным месяцем, потому что начинается он в понедельник. И сразу первые выходные марта обещают быть долгими через 8 марта. И это хорошая новость, ведь переносов рабочих дней из-за праздников не будет.

Всего в первом месяце весны будет 9 выходных дней:

6, 7 и 8 марта;

13, 14 марта;

20, 21 марта;

27, 28 марта.

Остальные 22 дня марта будут рабочими.

Фото: IStock

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