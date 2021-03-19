Эмили Ратаковски показала фото с родов

Американская модель две недели назад стала мамой. Сын, названный Sylvester Apollo Bear, уже спустя несколько дней после родов появился в соцсетях Эмили Ратаковский. А на днях модель поделилась еще более личным – кадрами, сделанными по время родов малыша

На коллаже из фотографий Эмили запечатлена во время родовых потуг и рождения сына. Еще на двух снимках – первые секунды жизни Слая, как новорождённого коротко назвала Эмили.

«Между схватками/первыми моментами с Sly. Жизнь!» – подписала фото в посте модель.

В комментариях молодой мамой активно восхищаются ее подписчики, засыпали Эмили с малышом сердечками и комплиментами: «Полные любви эти фото! так рада за тебя!», «Красивая мамочка».

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«Небеса! То, чего вам в жизни не скажут, роды и рождение – самый большой наркотик и кайф, ни с чем несравнимые. Эти фотографии так красиво запечатлели боль и радость!», – прокомментировала снимки известный американский фешн-фотограф Тина Тирелл. – «Я думаю очень важно, чтобы мы переосмыслили этот опыт для женщин, потому что популярная культура показывает его, как нечто, чего нужно бояться. А такие фото дают возможность увидеть его (процесс рождения ребенка, – прим. ред.) с другой стороны, во всей его красоте».

Есть среди подписчиков модели и те, кто отнесся к таким откровенным снимкам негативно и прокомментировали восхищенные сообщения других фанатов с сарказмом: «Да ее измученное, мега-раздраженное лицо чертовски горячо!».

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Но можно сказать, что на фоне многих знаменитостей Эмили очень деликатно приоткрыла завесу таинства родов. Некоторые едва ли не транслируют все в прямых эфирах в режиме онлайн, а появление сторис из родильных залов и вовсе перестало удивлять.

Фото: emrata

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