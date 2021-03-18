Такие симпатичные монстрики

Студия Pixar показала персонажей продолжение «Корпорации монстров». Об этом сообщает Entertaiment Weekly.

Главным монстром станет Тайлор Таскмон, недавно с отличием окончил Университет Монстров. Однако его работой будет не пугать детей, а развлекать. Также в мультсериале появятся рассеянный руководитель Фриц, упорная Вел Литтл, щепетильная Каттер и хитрый сантехник Данкана.

Известно, что события мультсериала «Monsters At Work» начинаются на следующий день после завершения мультфильма. В центре сюжета окажутся новые монстры, которым придется привыкать к новым правилам Корпорации.

Премьера продолжения «Корпорации монстров» состоится уже 2 июля на Disney +.

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