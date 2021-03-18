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Какие они: Студия Pixar показала персонажей продолжение «Корпорации монстров»

Студия Pixar показала персонажей продолжение Корпорации монстров

Такие симпатичные монстрики

Студия Pixar показала персонажей продолжение «Корпорации монстров». Об этом сообщает Entertaiment Weekly.

Главным монстром станет Тайлор Таскмон, недавно с отличием окончил Университет Монстров. Однако его работой будет не пугать детей, а развлекать. Также в мультсериале появятся рассеянный руководитель Фриц, упорная Вел Литтл, щепетильная Каттер и хитрый сантехник Данкана.

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Известно, что события мультсериала «Monsters At Work» начинаются на следующий день после завершения мультфильма. В центре сюжета окажутся новые монстры, которым придется привыкать к новым правилам Корпорации.

Премьера продолжения «Корпорации монстров» состоится уже 2 июля на Disney +.

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