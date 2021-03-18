Какие они: Студия Pixar показала персонажей продолжение «Корпорации монстров»
Такие симпатичные монстрики
Студия Pixar показала персонажей продолжение «Корпорации монстров». Об этом сообщает Entertaiment Weekly.
Главным монстром станет Тайлор Таскмон, недавно с отличием окончил Университет Монстров. Однако его работой будет не пугать детей, а развлекать. Также в мультсериале появятся рассеянный руководитель Фриц, упорная Вел Литтл, щепетильная Каттер и хитрый сантехник Данкана.
- MONSTERS AT WORK - Character Art. (Disney)
DUNCAN (LUCAS NEFF)MONSTERS AT WORK - Character Art. (Disney)
CUTTER (ALANNA UBACH)MONSTERS AT WORK - Character Art. (Disney)
VAL (MINDY KALING)MONSTERS AT WORK - Character Art. (Disney)
FRITZ (HENRY WINKLER)MONSTERS AT WORK - Character Art. (Disney)
TYLOR (BEN FELDMAN)
Известно, что события мультсериала «Monsters At Work» начинаются на следующий день после завершения мультфильма. В центре сюжета окажутся новые монстры, которым придется привыкать к новым правилам Корпорации.
Премьера продолжения «Корпорации монстров» состоится уже 2 июля на Disney +.
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