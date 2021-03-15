«Оскар-2021»: Полный список номинантов кинопремии

Названы номинанты на престижную кинопремию «Оскар-2021». В этом году награждение перенесли на 25 апреля, а местопроведения останется неизменным – театр «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Узнай, кто может получить «Оскар-2021», далее в материале!

Номинанты на премию «Оскар-2021»:

Лучший фильм:

• «Девушка, подающая надежды»

• «Звук металла»

• «Земля кочевников»

• «Иуда и чёрный мессия»

• «Манк»

• «Минари»

• «Отец»

• «Суд над чикагской семёркой»

Лучший режиссёр:

• Томас Винтерберг — «Ещё по одной»

• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»

• Дэвид Финчер — «Манк»

• Хлои Чжао — «Земля кочевников»

• Ли Айзек Чун — «Минари»

Лучшая женская роль:

• Андра Дэй — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»

• Виола Дэвис — «Ма Рэйни: Мать блюза»

• Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины»

• Фрэнсис МакДорманд — «Земля кочевников»

• Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды»

Лучшая мужская роль:

• Риз Ахмед — «Звук металла»

• Чедвик Боузмэн — «Ма Рэйни: Мать блюза»

• Гэри Олдман — «Манк»

• Энтони Хопкинс — «Отец»

• Стивен Ян — «Минари»

Лучшая женская роль второго плана:

• Мария Бакалова — «Борат 2»

• Гленн Клоуз — «Элегия Хиллбилли»

• Оливия Колман — «Отец»

• Аманда Сайфред — «Манк»

• Ё-джон Юн — «Минари»

Лучшая мужская роль второго плана:

• Саша Барон Коэн — «Суд над чикагской семёркой»

• Дэниэл Калуя — «Иуда и чёрный мессия»

• Лесли Одом-младший — «Одной ночью в Майами»

• Пол Рэйси — «Звук металла»

• Лакит Стэнфилд — «Иуда и чёрный мессия»

Лучший оригинальный сценарий:

• Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас, Кенни Лукас — «Иуда и чёрный мессия»

• Абрахам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сиэнфрэнс — «Звук металла»

• Аарон Соркин — «Суд над чикагской семёркой»

• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»

• Ли Айзек Чун — «Минари»

Лучший адаптированный сценарий:

• Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Суимер, Питер Бейнхэм, Эрика Ривинойя, Дэн Мазер, Джена Фридман, Ли Керн, Нина Педрад — «Борат 2»

• Рамин Бахрани — «Белый тигр»

• Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон — «Отец»

• Кемп Пауэрс — «Одной ночью в Майами»

• Хлои Чжао — «Земля кочевников»

Лучший международный фильм:

• «Ещё по одной» — Дания

• «Коллектив» — Румыния

• «Куда ты идёшь, Аида?» — Босния и Герцеговина

• «Лучшие дни» — Гонконг

• «Человек, который продал свою кожу» — Тунис

Лучший анимационный фильм:

• «Барашек Шон: Фермагеддон»

• «Вперёд»

• «Душа»

• «Легенда о волках»

• «Путешествие на Луну»

Лучшая операторская работа:

• Шон Боббитт — «Иуда и чёрный мессия»

• Дариуш Вольски — «Новости со всех концов света»

• Эрик Мессершмидт — «Манк»

• Фидон Папамайкл — «Суд над чикагской семёркой»

• Джошуа Джеймс Ричардс — «Земля кочевников»

Лучший оригинальный саундтрек:

• Теренс Блэнчард — «Пятеро одной крови»

• Эмиль Моссери — «Минари»

• Джеймс Ньютон Ховард — «Новости со всех концов света»

• Трент Резнор, Аттикус Росс — «Манк»

• Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — «Душа»

Лучшая песня:

• ”Fight For You” — «Иуда и чёрный мессия»

• ”Hear My Voice” — «Суд над чикагской семёркой»

• ”Húsavík” — «Евровидение: История группы Fire Saga»

• ”Io Sí (Seen)” — «Вся жизнь впереди»

• ”Speak Now” — «Одна ночь в Майами»

Лучший монтаж:

• «Девушка, подающая надежды»

• «Звук металла»

• «Земля кочевников»

• «Отец»

• «Суд над чикагской семёркой»

Лучшее художественное оформление:

• «Довод»

• «Ма Рэйни: Мать блюза»

• «Манк»

• «Новости со всех концов света»

• «Отец»

Лучший дизайн костюмов:

• «Ма Рэйни: Мать блюза»

• «Манк»

• «Мулан»

• «Пиноккио»

• «Эмма.»

Лучшие визуальные эффекты:

• «Айван, единственный и неповторимый»

• «Довод»

• «Любовь и монстры»

• «Мулан»

• «Полночное небо»

Лучший грим и прически:

• «Ма Рэйни: Мать блюза»

• «Манк»

• «Пиноккио»

• «Элегия Хиллбилли»

• «Эмма.»

Лучший звук:

• «Грейхаунд»

• «Душа»

• «Звук металла»

• «Манк»

• «Новости со всех концов света»

Лучший документальный фильм:

• «Агент-крот»

• «Время»

• «Коллектив»

• «Лагерь калек»

• «Мой учитель-осьминог»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

• «Если что-то случится, я люблю вас»

• «Нора»

• «Genus Loci»

• «Opera»

• «Yes-People»

Лучший короткометражный игровой фильм:

• «Белый глаз»

• «Комната писем»

• «Подарок»

• «Feeling Through«

• «Two Distant Strangers»

Фото: Getty Images

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