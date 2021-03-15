«Оскар-2021»: Полный список номинантов кинопремии
Названы номинанты на престижную кинопремию «Оскар-2021». В этом году награждение перенесли на 25 апреля, а местопроведения останется неизменным – театр «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Узнай, кто может получить «Оскар-2021», далее в материале!
Номинанты на премию «Оскар-2021»:
Лучший фильм:
• «Девушка, подающая надежды»
• «Звук металла»
• «Земля кочевников»
• «Иуда и чёрный мессия»
• «Манк»
• «Минари»
• «Отец»
• «Суд над чикагской семёркой»
Лучший режиссёр:
• Томас Винтерберг — «Ещё по одной»
• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
• Дэвид Финчер — «Манк»
• Хлои Чжао — «Земля кочевников»
• Ли Айзек Чун — «Минари»
Лучшая женская роль:
• Андра Дэй — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»
• Виола Дэвис — «Ма Рэйни: Мать блюза»
• Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины»
• Фрэнсис МакДорманд — «Земля кочевников»
• Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды»
Лучшая мужская роль:
• Риз Ахмед — «Звук металла»
• Чедвик Боузмэн — «Ма Рэйни: Мать блюза»
• Гэри Олдман — «Манк»
• Энтони Хопкинс — «Отец»
• Стивен Ян — «Минари»
Лучшая женская роль второго плана:
• Мария Бакалова — «Борат 2»
• Гленн Клоуз — «Элегия Хиллбилли»
• Оливия Колман — «Отец»
• Аманда Сайфред — «Манк»
• Ё-джон Юн — «Минари»
Лучшая мужская роль второго плана:
• Саша Барон Коэн — «Суд над чикагской семёркой»
• Дэниэл Калуя — «Иуда и чёрный мессия»
• Лесли Одом-младший — «Одной ночью в Майами»
• Пол Рэйси — «Звук металла»
• Лакит Стэнфилд — «Иуда и чёрный мессия»
Лучший оригинальный сценарий:
• Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас, Кенни Лукас — «Иуда и чёрный мессия»
• Абрахам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сиэнфрэнс — «Звук металла»
• Аарон Соркин — «Суд над чикагской семёркой»
• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
• Ли Айзек Чун — «Минари»
Лучший адаптированный сценарий:
• Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Суимер, Питер Бейнхэм, Эрика Ривинойя, Дэн Мазер, Джена Фридман, Ли Керн, Нина Педрад — «Борат 2»
• Рамин Бахрани — «Белый тигр»
• Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон — «Отец»
• Кемп Пауэрс — «Одной ночью в Майами»
• Хлои Чжао — «Земля кочевников»
Лучший международный фильм:
• «Ещё по одной» — Дания
• «Коллектив» — Румыния
• «Куда ты идёшь, Аида?» — Босния и Герцеговина
• «Лучшие дни» — Гонконг
• «Человек, который продал свою кожу» — Тунис
Лучший анимационный фильм:
• «Барашек Шон: Фермагеддон»
• «Вперёд»
• «Душа»
• «Легенда о волках»
• «Путешествие на Луну»
Лучшая операторская работа:
• Шон Боббитт — «Иуда и чёрный мессия»
• Дариуш Вольски — «Новости со всех концов света»
• Эрик Мессершмидт — «Манк»
• Фидон Папамайкл — «Суд над чикагской семёркой»
• Джошуа Джеймс Ричардс — «Земля кочевников»
Лучший оригинальный саундтрек:
• Теренс Блэнчард — «Пятеро одной крови»
• Эмиль Моссери — «Минари»
• Джеймс Ньютон Ховард — «Новости со всех концов света»
• Трент Резнор, Аттикус Росс — «Манк»
• Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — «Душа»
Лучшая песня:
• ”Fight For You” — «Иуда и чёрный мессия»
• ”Hear My Voice” — «Суд над чикагской семёркой»
• ”Húsavík” — «Евровидение: История группы Fire Saga»
• ”Io Sí (Seen)” — «Вся жизнь впереди»
• ”Speak Now” — «Одна ночь в Майами»
Лучший монтаж:
• «Девушка, подающая надежды»
• «Звук металла»
• «Земля кочевников»
• «Отец»
• «Суд над чикагской семёркой»
Лучшее художественное оформление:
• «Довод»
• «Ма Рэйни: Мать блюза»
• «Манк»
• «Новости со всех концов света»
• «Отец»
Лучший дизайн костюмов:
• «Ма Рэйни: Мать блюза»
• «Манк»
• «Мулан»
• «Пиноккио»
• «Эмма.»
Лучшие визуальные эффекты:
• «Айван, единственный и неповторимый»
• «Довод»
• «Любовь и монстры»
• «Мулан»
• «Полночное небо»
Лучший грим и прически:
• «Ма Рэйни: Мать блюза»
• «Манк»
• «Пиноккио»
• «Элегия Хиллбилли»
• «Эмма.»
Лучший звук:
• «Грейхаунд»
• «Душа»
• «Звук металла»
• «Манк»
• «Новости со всех концов света»
Лучший документальный фильм:
• «Агент-крот»
• «Время»
• «Коллектив»
• «Лагерь калек»
• «Мой учитель-осьминог»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
• «Если что-то случится, я люблю вас»
• «Нора»
• «Genus Loci»
• «Opera»
• «Yes-People»
Лучший короткометражный игровой фильм:
• «Белый глаз»
• «Комната писем»
• «Подарок»
• «Feeling Through«
• «Two Distant Strangers»
Фото: Getty Images
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