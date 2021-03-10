Группа Go_A представил обновленную песню для Евровидения-2021

Представители Украины на песенном конкурсе выпустили клип на трек выпустила клип

Группа Go_A, который весной поедет представлять Украину на «Евровидении-2021», представил новую версию конкурсного трека «ШУМ».

Как оказалось, что эксперименты над песней были вынужденными из-за правила «Евровидения». Новая версия песни имеет новые слова, а его хронометраж сокращено до трех минут.

– Новый текст, конечно же, также основанный на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы «сиквелом» к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады, – рассказала солистка Екатерина Павленко.

Песня Go_A для Евровидения 2021 – SHUM – смотреть клип онлайн

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