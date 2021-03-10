Автори гучного хіта «Зая» випустили новий трек … китайською мовою!

После феноменального успеха в Поднебесной группа «Бамбинтон» презентует танцевальный сингл на китайском языке

Четыре года назад – зимой 2017 года невесть откуда взявшаяся группа Бамбинтон буквально взорвала радиочарты и социальные сети с выходом дебютного трека «Зая». Песня быстро стала вирусным хитом и надолго закрепилась в ротации на радио и ТВ, став едва ли не главным прорывом того года. Но мало кто знает, что с «Заей» было дальше…

– Через какое-то время мы начали замечать, что в комментариях под видео стало появляться очень много китайцев, – вспоминает идеолог Бамбинтон Женя Триплов. – Оказалось, что наша песня стала самым популярным русскоязычным треком в Китае. И долгое время возглавляла китайский чарт Shazam. Тогда мы поняли, что пора ехать на встречу к нашим китайским фанатам!

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Бамбинтон выступили на топовом китайском телешоу Universal Show. Уже в Китае ребята узнали, что в местном TikTok на их песню снято более 2,5 миллиардов (!) видео.

После посещения Поднебесной группа решила записать трек на китайском языке, как дань уважения местной аудитории. Так появился стебный танцевальный сингл «Party Music Bambinton». Что бы не слышалось в этой песне нашему уху, ребята поют на китайском строчки «Мы можем bam bam, мы умеем ton, ton…». Реакция на такой смелый ход – одна из главных интриг нового релиза. Хотя впереди нас ожидает еще и видеоклип!

Фото: @bambinton_