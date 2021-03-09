Руперт Гринт рассказал о сложностях съемок в Гарри Поттере

Звезда популярной франшизы признался, что не все в кино далось ему просто

Британский актер Руперт Гринт, полюбившийся всем за роль Рона Уизли в «Гарри Прттери», назвал работу над популярной франшизой «удушающей». В новом интервью для подкаста Armchair Expert селебрити рассказал, что на самом деле думает о своей работе над «Гарри Поттером».

Как оказалось, на момент начала съемок «Гарри Поттера» Руперт Гринт заверили, что планируется только два фильма. Ведь когда актер только получил роль 20 лет назад, выпущено было всего четыре книги. Но получилось так, что Руперт провел на съемках поттерианы 10 лет своей жизни.

– Было время, когда я чувствовал, что задыхаюсь. Было трудно, потому что мы занимались одним и тем же на протяжении 10 лет каждый день. Это был большой опыт – такая милая семейная атмосфера. Это был один и тот же актерский состав, и мы росли все вместе. Но иногда я чувствовал, что хочу заниматься чем-то другим. Увидеть, что существует за пределами «Гарри Поттера», – поделился Гринт.

Руперт подтверждает, что иногда он воспринимал свою игру как домашнюю работу.

– Это никогда не заканчивалось. Ежегодно мы возвращались. Я чувствовал это как непрерывный День сурка. Одна и та же съемочная площадка, те же люди, но это было прекрасно, и я любил атмосферу, – продолжил 32-летний Руперт.

Также оказалось, что актер пересмотрел фильмы всего по одному разу. А часть о философском камне не смотрел вообще.

– Это слишком быстро. Я все еще полностью не могу себя отделить от истории. Не могу взглянуть на нее новым взглядом.

Но сейчас мне понемногу удается посмотреть на все под другим углом, так как прошло много времени. Я могу оценить всю красоту, – признался Гринт.

Фото: Getty Images

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