BAFTA 2021 – список номинантов!

Имена победителей станут известны 11 апреля

Британская академия кино и телеискусств определилась со списком фильмов, которые поборются за премию BAFTA 2021. Перечень номинантов объявили 9 марта во время прямого эфира на социальных площадках киноакадемии. Итак!

«Лучший фильм»

«Отец» (The Father)

«Мавританец» (The Mauritanian)

«Земля кочевников» (Nomadland)

«Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman)

«Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7)

«Лучший документальный фильм»

«Коллектив» (Collective)

«Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете» (David Attenborough: A Life on Our Planet)

«Диссидент» (The Dissident)

«Мой учитель — осьминог» (My Octopus Teacher)

«Социальная дилемма» (The Social Dilemma)

«Лучший мультфильм»

«Вперед» (Onward)

«Душа» (Soul)

«Легенда о волках» (Wolfwalkers)

«Лучший британский фильм»

«Стойкая броня» (Calm With Horses)

«Раскопки» (The Dig)

«Отец» (The Father)

«Его дом» (His House)

«Лимбо» (Limbo)

«Мавританец» (The Mauritanian)

«Откуда ты родом?» (Mogul Mowgli)

«Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman)

«Рокс» (Rocks)

«Святая Мод» (Saint Maud)

«Лучший фильм не на английском языке»

«Еще по одной» (Another Round)

«Дорогие товарищи!» (Dear Comrades!)

«Отверженные» (Les Misérables)

«Минари» (Minari)

Quo Vadis, Aida?

«Лучший режиссер»

Томас Винтерберг («Еще по одной»)

Шеннон Мерфи («Молочные зубы»)

Ли Исаак Чанг («Минари»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Ясмила Жбанич (Quo Vadis, Aida?)

Сара Гаврон («Рокс»)

«Лучшая актриса»

Бакки Бэкрей («Рокс»)

Рада Бланк («40-летняя версия»)

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)

Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников»)

Вунми Моссаку («Его дом»)

Элфри Вудард («Клеменси»)

«Лучший актер»

Риз Ахмед («Звук металла»)

Чэдвик Боузман («Ма Рэйни: Мать блюза»)

Адарш Гурав («Белый тигр»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Мадс Миккельсен («Еще по одной»)

Тахар Рахим («Мавританец»)

«Лучшая актриса второго плана»

Нив Алгар («Стойкая броня»)

Косар Али («Рокс»)

Мария Бакалова («Борат 2»)

Доминик Фишбэк («Иуда и Черный Мессия»)

Эшли Мадекве ( County Lines)

Юн Ё («Чжон, Минари»)

«Лучший актер второго плана»

Дэниэл Калуя («Иуда и Черный Мессия»)

Барри Кеоган («Стойкая броня»)

Алан Ким («Минари»)

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)

Кларк Питерс («Пятеро одной крови»)

Пол Раджи («Звук металла»)

Больше всего номинаций, целых семь, у фильмов «Рокс» и «Земля кочевников». За шесть статуэток поборются «Девушка, подающая надежды», «Минари» и«Отец». Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

