Сергей Стоун и Алина Паш приглашают на home party

Хакни домашние вечеринки с певицей Алиной Паш и участником «Топ-модель по-украински» Сергеем Стоуном в третьей части мини-сериала

Рейвы ушли в подполье, а громкие вечера в барах еле слышны. Локдаун притормозил ход ночной жизни, но и придал ей новую форму. Домашнюю. Громкую. Непредсказуемую. Сценарии хоум пати начали выходить за рамки привычного — именно о таких и пойдет речь в новом сезоне мини-сериала Jager Scouting.

Скаутами третьей части видеопроекта стали рэп-артистка Алина Паш и блогер Сергей Стоун. В их планах вместе со своими друзьями «пати-майстерами» создать четыре домашние вечеринки. И, конечно же, найти лайфхаки для качевых тусовок дома.

– Каждый выпуск — отдельная история и челлендж для скаута. Главное правило их вечеринок — конечно же, никаких правил. «Вайб самой тусы создаешь ты и твои друзья, поэтому качай, как хочешь пока ты в моменте. Когда мы отсняли первую серию, я в очередной раз убедился, что домашние вечеринки принесли в нашу теперешнюю жизнь, собственно, жизнь, — комментирует Сергей Стоун.

– В целом, хотелось бы этими эпизодами донести, что время дома можно проводить по-разному. Во время съемок я открыла для себя несколько идей, как, например, silence party. Такой формат теперь буду юзать для прослушивания нового материала дома с друзьями. Также осознала, что вечеринки-переодевалки — это супер фан, — дополняет Алина Паш.

Наладить контакт с неожиданным гостем? Угадать клип Дрейка по движениями из клипа? Создать дома контент, который достоин тысячи лайков? Нашли ли скауты ответы на поставленные карантинными реалиями вопрос — узнавай с 26 февраля на YouTube!

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