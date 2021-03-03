MONATIK открывает концертный сезон: Дата и место

Главный украинский хитмейкер и неизменный креатор самой актуальной поп-музыки — MONATIK, мастер ритма и повелитель танцев будет зажигать на сцене Osocor Residence 28 мая.

MONATIK — первый поп-артист, который покорил НСК «Олимпийский», показав, что такое эпохальное стадионное шоу. Именно он создал десятки самых танцевальных хитов, узнаваемые с первой же ноты. Именно он — продюсер MONATIK CORPORATION, который собрал под крылом лучших молодых артистов современности. Еще до того, как Таня Муиньо сняла клипы для Кэти Перри, Розалии и Карди Би, они создали 16 клипов-миллионников с MONATIK. Коллаборации с ним — это 100 % хит и успех. В 2020 году он представил собственный мюзикл нового поколения «Ритм», в котором объединил 12 артистов. Этот амбициозный гений и креатор не просто влияет на украинский шоу-биз. Он его мотивирует, не давая засидеться на одном месте, а сам неустанно покоряет музыкальные вершины одна за другой.

Концерты MONATIK — это всегда фирменный коктейль из ритмов соула, фанка и хип-хопа, танцы в унисон и зрелищные шоу высочайшего уровня с профессиональной хореографией и неповторимыми номерами. Но главное — сам артист, его музыка и все те искренние эмоции, которые она дарит. Так что не пропустите весенний концерт в резиденции летнего отдыха Osocor Residence 28 мая!

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