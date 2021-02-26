TVORCHI – Вiч-на-вiч: слушать онлайн, текст (слова) песни

TVORCHI выпустили трек «Вiч-на-вiч»! Слова песни и эксклюзивные комментарии
Группа удалила все фото на своем профиле в Instagram и спела о самоидентификации.
Социальные сети и ожидания многих держат в напряжении. Это давление на себе ощутили и фронтмены группы TVORCHI. Тенденция затеряться среди виртуальной жизни сейчас настолько актуальна, что музыканты посвятили ей новый трек.
Артисты рассказали, что впервые ощутили на себе давление ложной самоидентификации, когда еще учились в медицинском университете, а мечтали петь. Эксклюзивно для Нового канала TVORCHI рассказали, что переживали сами:
– Социальные сети, маркетинг, реклама – это все так давит со всех сторон. В этом бесконечном потоке можно потеряться. Иногда возникает желание абстрагироваться от всего: недавно мы сделали для себя социальный детокс, удалили все фотографии и отдохнули некоторое время от соцсетей. Можно сказать, остались наедине с собой. И именно тогда написали трек «Віч-на-віч».
У ребят есть совет, как не сбиться со своего курса.
– Прежде всего, следует помнить кто ты есть на самом деле, быть верным своим ценностям и целям. Всегда смотри на мир трезвыми глазами и будь реалистом, остановись на мгновение и разберись в себе. Делай то, что соответствует твоей индивидуальности и желаниям, – дополнили музыканты.
Сингл «Віч-на-віч» войдет в новый альбом креаторов TVORCHI, релиз которого планируется в этом году. Также артисты анонсировали съемки клипа на свою песню, подготовка к которому идет уже сейчас.
Віч-на-віч: слова песни
Я знаю наш сюжет
Все що ти зробиш
Це буде наш секрет
Ти мені треба
Іди назад
Я розум втрачаю
Як психопат
Приспів
Не бійся рухатись
Ми танцюватимем всю ніч
Це божевілля
Ми з тобою віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Між нами вогонь
Як ти хотіла
Нас підкорила магія тіла
Таємний сюжет в нашому фільму
Наш тет-а-тет
В шаленому ритмі
Я знаю наш сюжет
Все що ти зробиш
Це буде наш секрет
Ти мені треба
Іди назад
Я розум втрачаю
Як психопат
Приспів
Не бійся рухатись
Ми танцюватимем всю ніч
Це божевілля
Ми з тобою віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Узнать больше:
«Я не могу справиться с этим»: Билли Айлиш – о тайных отношениях с бывшим
Олег Скрипка спел на английском легендарные «Два кольори» и снял клип