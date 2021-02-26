TVORCHI – Вiч-на-вiч: слушать онлайн, текст (слова) песни

Группа удалила все фото на своем профиле в Instagram и спела о самоидентификации.

Социальные сети и ожидания многих держат в напряжении. Это давление на себе ощутили и фронтмены группы TVORCHI. Тенденция затеряться среди виртуальной жизни сейчас настолько актуальна, что музыканты посвятили ей новый трек.

Артисты рассказали, что впервые ощутили на себе давление ложной самоидентификации, когда еще учились в медицинском университете, а мечтали петь. Эксклюзивно для Нового канала TVORCHI рассказали, что переживали сами:

– Социальные сети, маркетинг, реклама – это все так давит со всех сторон. В этом бесконечном потоке можно потеряться. Иногда возникает желание абстрагироваться от всего: недавно мы сделали для себя социальный детокс, удалили все фотографии и отдохнули некоторое время от соцсетей. Можно сказать, остались наедине с собой. И именно тогда написали трек «Віч-на-віч».

У ребят есть совет, как не сбиться со своего курса.

– Прежде всего, следует помнить кто ты есть на самом деле, быть верным своим ценностям и целям. Всегда смотри на мир трезвыми глазами и будь реалистом, остановись на мгновение и разберись в себе. Делай то, что соответствует твоей индивидуальности и желаниям, – дополнили музыканты.

Сингл «Віч-на-віч» войдет в новый альбом креаторов TVORCHI, релиз которого планируется в этом году. Также артисты анонсировали съемки клипа на свою песню, подготовка к которому идет уже сейчас.

Віч-на-віч: слова песни

Я знаю наш сюжет

Все що ти зробиш

Це буде наш секрет

Ти мені треба

Іди назад

Я розум втрачаю

Як психопат

Приспів

Не бійся рухатись

Ми танцюватимем всю ніч

Це божевілля

Ми з тобою віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Між нами вогонь

Як ти хотіла

Нас підкорила магія тіла

Таємний сюжет в нашому фільму

Наш тет-а-тет

В шаленому ритмі

Я знаю наш сюжет

Все що ти зробиш

Це буде наш секрет

Ти мені треба

Іди назад

Я розум втрачаю

Як психопат

Приспів

Не бійся рухатись

Ми танцюватимем всю ніч

Це божевілля

Ми з тобою віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

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