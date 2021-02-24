Эксклюзивное интервью с режиссером и звездой комедии Нереальний КОПець

Приготовьтесь к драйвовому экшну и безудержному смеху! Ведь уже 4 марта в прокат выходит новая украинская комедия «Нереальний КОПець».

По сюжету, согласно личному распоряжению президента все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Поэтому начальник полиции вызывает из Америки сына и устраивает его работать в местный участок. До сих пор основной работой сынка-мажора была трата родительских денег, но все изменится… Суровый лейтенант-напарник заставит гламурного лентяя стать настоящим копом.

Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Ступка и Богдан Юсипчук. Кроме них, в комедии сыграли Стас Боклан, Анна Саливанчук, Полина Логунова и Влад Яма.

Новый канал эксклюзивно пообщался с режиссером проекта Александром Беляком и одним из главных героев Богданом Юсипчуком, который сыграл строгого полицейского Богдана Громова. О самых интересных деталях со съемок узнавайте в нашем материале!

Александр Беляк, режиссер

– Александр, расскажите больше о фильме: как возникла идея, где проходили съемки, и что в процессе работы запомнилось вам больше всего. Возможно, были какие-то смешные или забавные ситуации?

– Мне как продюсеру и сценаристу часто приходится думать и делать не то, что хочу я, а то, что нужно зрителю и рынку в целом. В этом, собственно, и заключается отличие между авторским и зрительским кино. Формат комедий о полицейских пользуется большой популярностью в мире. И в какой-то момент я просто почувствовал, что и для украинского рынка пришло время. Если это не сделаю я, сделает кто-то другой! «Нереальний КОПець» станет первой украинской полицейской комедией. Производство картины подарило мне невероятное удовольствие. Практически весь фильм мы снимали в Одессе. Я очень люблю свой город и с удовольствием показываю каждый его уголок: дома, улицы и, конечно, самих одесситов. Хорошо помню съемку сцен с выстрелами, ведь для нее мы специально по-настоящему стреляли, чтобы реакция героев в кадре выглядела как можно правдивее. Каждый выстрел был настолько громким, что было невозможно не реагировать на них.

– Назовите 3 причины, почему зрители обязательно должны посмотреть фильм в кино.

– 1. В ленте нам удалось изобразить невероятно колоритных персонажей. Такими Ступку и Юсипчука еще никто не видел. Могу сказать честно, что парни были рождены для этих ролей. Блестящая игра Стаса Боклана и Анны Саливанчук в уже привычных для них образах наполнила фильм естественностью и качеством. Ну и кинодебют Влада Ямы в совершенно неожиданной роли удивит зрителя.

2.История не похожа ни на одну другую. В комментариях в социальных сетях нас постоянно сравнивают с сериалом «Мажор» и фильмом «Полицейская академия», однако наша история совершенно другая! Зритель будет удивлен юмором и драйвом этого фильма.

3.Наши зрители смогут воочию увидеть знаменитый Порш Панамера, о котором столько писали в СМИ и соцсетях во время первого съемочного дня. Наши герои выполнят не одно пике на этой роскошной полицейской лошадке!

– Быстро ли удалось наладить рабочий процесс на площадке? И что в режиссерской работе вдохновляет вас больше всего, а от чего, наоборот, хотели бы избавиться?

– Мы с командой снимаем уже не первый проект, поэтому все процессы прекрасно отлажены. К тому же, административными вопросами занимается моя жена Юлия Беляк. Она наш исполнительный и линейный продюсер, который умеет наладить съемочный процесс без осложнений. В режиссуре меня больше всего вдохновляет работа с актерами, особенно, когда мы достигаем полного перевоплощения героя в его образ. Мне важно, чтобы каждый из актеров играл на все 100%. А вот избавиться хотелось бы от скромных украинских бюджетов. Большое кино с большими бюджетами позволяет актерам раскрыться совершенно по-другому: не находить подработки в различных проектах, больше работать над ролью до начала съемочного процесса, уделять время физической подготовке и оттачиванию нужных навыков. Но я верю, что однажды в Украине будут создавать глобальный контент, а наши актеры еще покажут себя на весь мир!

Богдан Юсипчук, сыграл сурового полицейского Богдана Громова

– Богдан, расскажите больше о своем герое, какой он? Есть ли между вами что-то общее?

– Скажу так: общего не так много. Но если бы не было совсем ничего общего, меня бы, наверное, не утвердили на эту роль (улыбается). В каждом персонаже, которого я играю, есть частичка меня. Иногда она сидит так глубоко, что ее нужно искать и вытаскивать. Мой герой в комедии «Нереальний КОПець» слишком честный, слишком прямолинейный и очень верный. Он хороший воин, но… совершенно не стремится быть лучшей версией самого себя. И это меня удивляет.

– Не хотелось ли вам после съемок в фильме переквалифицироваться в копа?

– Знаете, меня частенько бросает из крайности в крайность. Тем более, далеко не впервые примеряю полицейскую форму в фильме. Возможно, хотел бы, но я не приемлю любое подчинение. Мне кажется, что уже на второй день меня бы уволили. Ну, или я уволился бы самостоятельно (улыбается).

– В одном из эпизодов трейлера есть момент, где вы мастерски едете в машине на скорости и исполняете сложные пике. Помогали профессиональные каскадеры? И сложно ли было исполнить сцену?

– Конечно не сложно! Тем более, когда в этот момент ты обедаешь в гримерке (смеется). Кто же позволит актеру гонять на скорости на новом Порше за 170 тысяч евро? Вы бы позволили? Я бы нет (улыбается). За рулем лихачили профессионалы. А на видео с помощью профессионализма режиссера, моей актерской игре и киношной магии будет казаться, что гоняю я. Короче, спасибо всей команде. Теперь зритель будет думать, что я действительно так умею (смеется). Однако в свое оправдание могу официально заявить: да, я довольно неплохо вожу авто в реальной жизни. И все остальные трюки в фильме исполнял самостоятельно. Кроме того, в «Нереальному КОПці» я впервые не только играл роль, но и попробовал себя в роли постановщика боевых сцен.

Смотрите украинскую комедию «Нереальний КОПець» с 4 марта в кино!

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