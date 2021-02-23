Дарья Петрожицкая — о личной трагедии: когда папа умер, семья исчезла

Украинская актриса разоткровенничалась в интервью с Машей Ефросининой

Хотя актрисе и певице Дарье Петрожицкой еще нет и 30-ти лет, в ее жизни произошло немало потрясений. В 14 у девушки умер отец. И хотя у нее остались мама, младшая сестра и кошка, семья, по признанию Дарьи, исчезла.

— До смерти папы у нас была огромная семья, – рассказывает Петрожицкая. – Мы никогда не ездили на море, я впервые увидела его в 17 лет, но зато все вместе ездили в Житомир к бабушке. Помню наши огромные застолья с кучей народа и песнями. Помню понедельники — мы тащили стол с кухни в зал, включали телевизор и ели запеченную картошку с жареными бедрышками. Папа иногда включал проигрыватель либо доставал гитару, ходил по квартире и пел. У нас была семья… — с улыбкой вспоминает Дарья. — Когда я выросла, узнала от мамы, что между родителями бывали ссоры, но мы с сестрой ничего не видели — нам этого не показывали. Когда не стало папы, будто не стало и семьи.

Семейная трагедия сблизила Дарью с младшей сестрой — вместе они пытались помочь маме, развлечь ее. Но женщина слишком зациклилась на личных переживаниях и не всегда шла на контакт с дочками.

— После смерти отца я потеряла связь с мамой. Она очень тяжело переживала этот период, мы боялись, что-то с собой сделает. Она пыталась забыться, не обходилось и без алкоголя… — рассказала Петрожицкая. — После ухода папы мама стала страшной эгоисткой, и я очень боюсь стать такой же. Когда я поступила в Киев, постоянно общалась с ней, каждые выходные ездила домой в Чернигов. Но со временем мы отдалились, начали ссориться. Сейчас общаемся редко, но я все равно люблю маму.

О съемках в сериале «Папик», участии в талант-шоу, потере ребенка и изменах — в YouTube-проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность» с Дарьей Петрожицкой.

Узнать больше:

«Я думала, что это конец жизни»: Дарья Петрожицкая потеряла ребенка

У Оли Поляковой в квартире обвалился потолок