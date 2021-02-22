Принцесса Евгения поделилась первыми фото новорожденного сына

Представительница монаршей семьи также рассекретила имя первенца

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк, недавно впервые стали родителями, представили миру своего новорожденного сына.

В условиях пандемии впервые лицо малыша принцесса Евгения показала в своем официальном Instagram. На снимках герцогиня Йоркская вместе с мужем позирует с малышом на руках. В подписи к фото монархине рассекретила и имя сына.

«Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбанком. Спасибо вам за множество теплых поздравлений. Наши сердца полны любви к этому человечка, слова не могут передать наши чувства. Мы очень рады поделиться с вами этими фотографиями. Сделала их наша замечательная акушерка», – поделилась принцесса Евгения.

Напомним, что 30-летняя принцесса Евгения впервые стала мамой 9 февраля 2021. Первенец герцогини Йоркской занимает 11 место в очереди на престол.

Фото: Getty Images

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