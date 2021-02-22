HBO анонсировал громкие премьеры 2021

Телеканал HBO опубликовал анонсирующий ролик проектов, которые покажут в 2021 году.

В видео показаны отрывки из минисериала «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком, детективного шоу «Мейр с Исттауна» с Кейт Уинслет, минисериала «Белый лотос» с Конни Бриттон и сериала «Невероятные» о супергероях викторианской эпохи.

Также HBO подготовил несколько документальных фильмов: «Тина» о певице Тине Тернер, «Аллен против Фэрроу», посвященный скандальным обвинением режиссера Вуди Аллена в педофилии и домогательствах к приемной дочери Дилан, и «100-футовая волна» о серфера Гарретта Макнамару.

Кроме новинок, в 2021 году зрителей ждут новые сезоны сериалов «Наследие», «Медвежий угол», «Белая ворона», «Бетти» и других проектов.

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