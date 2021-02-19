MamaRika – о навязчивом фанате

Певица рассказала, как осуществила мечту своего поклонника

Наверное, все слышали пугающие истории о навязчивых фанатах. Такой пример есть и у MamaRika. О своем персональном «маньяке» певица рассказала за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал).

– Когда я выступала под псевдонимом Эрика, один человек посещал все мои выступления – будь то фестивале или сольные концерты, – рассказывает певица. – Впоследствии он начал писать в социальных сетях. А во время одного выступления бросился мне в ноги на сцене! Тогда я взяла его за голову и тряхнула. И объяснила: если такое поведение повторится, то с ним уже будет говорить мой менеджер.

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Певица рассказывает, что она решила все же поговорить с фанатом после концерта.

– Я позволила ему пообщаться и даже прикоснуться ко мне, – говорит MamaRika. – Просто понимала, что ему не хватает внимания в жизни, вот он и решил получить его от меня. Но делать это таким фанатичным способом ненормально. Кстати, после нашей спокойной беседы он исчез из моей жизни. Считаю, что в людях нужно видеть людей. У него была потребность познакомиться со мной и поговорить. Вот мы это и сделали. Он достиг цели и успокоился.

Смотрите премьеру шоу «Где логика?» 9 марта в 19:00 на Новом канале